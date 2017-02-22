ألمانيا تحاكم جندياً عراقياً بسبب صورة

وبحسب “السومرية نيوز” المتهم عراقي (28 عاما) وعرف عنه القضاء الالماني باسم رامي. ك ، التقط هذه الصور في مارس 2015 حين كان جنديا في الجيش العراقي، قرب مدينة تكريت الواقعة على بعد 160 كلم شمالي بغداد. وتم تداول الصورة لاحقا عبر الانترنت.

ووصل الجندي السابق الى المانيا في 2015 كلاجئ، وتم توقيفه في أغسطس 2016.

وذكر المتهم بحسب الوكالة أنه “لم يرد التمثيل بجثتي القتيلين”، مشيرا الى أنه “انصرف عن الجيش عقب الواقعة التي حدثت في آذار عام 2015”.

وعثرت الشرطة الألمانية على الصورة التي أدت إلى محاكمة العراقي، في الكمبيوتر اللوحي للمتهم خلال حملة أمنية قامت بها على خلفية بلاغ آخر.

وتمّ القبض على العراقي في آب الماضي، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن على ذمة التحقيق. حيث تمّ تحديد أربع جلسات للنظر في القضية.