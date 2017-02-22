القوانص وكبدة الدجاج ماذا تفعل بجسدك؟

أولا : كبد الدجاج :

1- إن كبد الدجاج يزود الجسم أكثرر من 3 اضعاف احتياجه اليومي من فيتامين B12 والذي يعد أحد الفيتامينات الرئيسية التي تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء المهمة والعمل على منع فقر الدم والحد من الأنيميا.

2- تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على تحسين وتقوية النظر والرؤية الجيدة.

3- يوجد بها حمض الفوليك الذي يقوي الخصوبة ويساعد على منع العيوب الخلقية للأجنة.

4- الكبدة مفيدة للأسنان واللثة والعظام لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفوسفور الذي يعمل مع الكالسيوم على بناء العظام.

5- تحتوي على فيتامين B1 وهو فيتامين أساسي يعمل على تجديد أنسجة وخلايا الجسم والجلد ونقصه في الجسم يحدث حرقان حول الفم واللسان وتشققات للجلد في اماكن مختلفة من الجسم.

ثانيا : القوانص :

قبل ذكر الفوائد يجب التنويه على انه من الضروري قبل طهي القوانص القيام بتنظيفها وإزالة الدهون منها وغسلها بالملح والليمون جيداً ثم القيام بنقعها لمدة 30 دقيقة في ماء مضاف إليه الخل والليمون والملح وأما فوائدها كما يلي :

1- تعد مصدراً غنياً بالحديد والذي له فاعلية كبيرة في علاج فقر الدم بالإضافة غلى احتوائها على الماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.

2- منشط قوي للذاكرة وتقوي وتحسن الوظائف العصبية وتعمل على تعزيز زظائف المخ المختلفه من الفهم والاستيعاب.

3- تعمل على تحسين عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية.

4- نسبة الدهون بها قليلة جداً ولذلك فهي وجبة مناسبة للذين يتبعون أنظمة تخسيس لإنقاص وزنهم.