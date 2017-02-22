لافروف: إقامة مناطق آمنة لايتم إلا بالتنسيق مع دمشق

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بحثا مسألة إقامة مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا أن موسكو تنتظر من واشنطن أي اقتراحات حول التعاون في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان في موسكو اليوم :” إن موسكو تنتظر توضيحات إضافية في هذا المجال ”

“وتنطلق من أن مبادرة واشنطن حول إقامة مثل هذه المناطق الآمنة في سوريا يجب أن تأخذ في الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض في سوريا التي توجد فيها جهات كثيرة، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية بهذا الشأن.”

وبحسب الوزير الروسي، فإن موسكو تعتبر أن هدف “المناطق الآمنة” يتمثل في حماية المواطنين الذين نزحوا من بيوتهم.

وأعرب لافروف عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتحدث باسم البيت الأبيض، مهتمة بالتعاون في تسوية الأزمة السورية، مضيفا أن ذلك يشمل “مكافحة “داعش” و”جبهة النصرة” بلا هوادة.

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