دير الزور : تدمير دبابة لمسلحي تنظيم داعش ومقتل أفراد طاقمها إثر استهداف سلاح الجو في الجيش السوري بعدة غارات محيط منطقة “المقابر” و”المعامل” على المحور الجنوبي

22 فبراير, 2017 - 4:03 مساءً
22 فبراير, 2017
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