عون جدد تأكيد الإسراع في إنجاز الموازنة

شكل موضوع قانون الانتخابات النيابية ومشروع موازنة 2017 محور لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث جدد الرئيس عون تأكيده “ضرورة الاسراع في انجاز قانون انتخاب يعكس تمثيلا شعبيا حقيقيا ويأتي نتيجة توافق اللبنانيين، وعلى اقرار الموازنة الجديدة واحالتها على مجلس النواب في اقصى سرعة”.

في هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير المال علي حسن خليل الذي قال للصحافيين بعد اللقاء: “أكدنا في لقائنا مع فخامة الرئيس أهمية الاسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، وهذا ما أكده فخامته الذي يصر على إجراء الانتخابات. فالبلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها التي نحن فيها، وهناك حاجة ماسة الى قرار قانون جديد يبعدنا عن القانون الحالي الذي يسمى قانون الستين، ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل بكثير مما نحن فيها اليوم. ولمست إصرارا وجدية بمتابعة هذا الملف وحرص فخامة الرئيس على متابعته شخصيا وصولا الى تحقيق نتائج على هذا الصعيد”.

وأضاف: “عرضت مع فخامته أيضا مراحل النقاش في الموازنة والذي سيستكمل اليوم، وأنا ما زلت متفائلا كثيرا بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام الى المالية العامة. وهناك نقاش حول موضوع الضرائب، ويهمني أن أوضح في هذا السياق، أن لا نية على الاطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود، وإن أي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيدا عن الوقائع، هو أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضريبي الموجود ولا تؤثر إطلاقا على مصالح الناس وحياتها. وأي امر آخر هو قابل للنقاش وللتعديل، وسيعدل إذا كان يمس الطبقات الفقيرة”.

وقال: “إن النقاش المفتوح اليوم حول موضوع السلسلة لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان: الاولى تتعلق بإقرار المبلغ الاجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الاخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي. ولا أعتقد أن هناك اي مواقف مسبقة في هذا الاطار من اي من الأفرقاء، فهناك نقاش جدي حولها، وأنا على يقين اننا سنصل الى تفاهم، والمهم أن فخامة الرئيس يصر على إقرار الموازنة العامة، ما يعطينا دفعا كبيرا كوزارة مال الى الامام”.

واستقبل الرئيس عون رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مع النواب: نواف الموسوي، علي عمار ونوار الساحلي، واجرى معهم جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة محليا واقليميا.

وبعد اللقاء، صرح النائب رعد: “إن زيارتنا اليوم لفخامة الرئيس العماد ميشال عون هي من اجل نقل تحيات سماحة الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله اليه والاثناء على مواقفه الوطنية والقومية التي أدلى بها خلال الفترة الاخيرة، والتي عبرت عن الاجماع الذي انعقد عليه الموقف اللبناني الوطني وكرسه بيان الحكومة الذي نال ثقة المجلس النيابي”.

أضاف: “إن ما أدلى به فخامة الرئيس هو تعبير جريء عن هذا الاجماع، في الوقت الذي نستشعر فيه إستمرار التهديدات الاسرائيلية، ولا بد من إطلاق المواقف السيادية والوطنية، وخير من يعبر عن هذه المواقف هو فخامة الرئيس”.

وقال: “تطرقنا في خلال لقائنا الى بعض الشؤون الداخلية وفي مقدمها الجهود المبذولة لانتاج قانون انتخاب جديد، ولمسنا من فخامته حرصا على ان تثمر هذه الجهود، بالشكل الذي يحفظ التنوع في المجلس النيابي الذي سينتخب وفق القانون الجديد مما يحقق دوام الاستقرار السياسي في البلاد”.

سئل: أين “حزب الله” من هذه الجهود المبذولة في سبيل انتاج قانون انتخاب جديد؟

أجاب: “نحن نواكب ونتابع ونبذل كل الجهود المطلوبة من اجل تحقيق توافق وطني لنخرج من القانون الذي ينعكس تعثرا في الحياة السياسية في البلاد. فقانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين وبلبنان في هذه الفترة، والمطلوب أن تتمثل كل الفئات اللبنانية بكل مستوياتها لتجد نفسها، ولتكون معارضتها من داخل المجلس، حتى تكون هذه المعارضة مجدية وفاعلة وتستطيع ان تواكب الحكومة وتحاسبها”.

سئل: إن التحرك النقابي يعود اليوم الى الشارع على خلفية الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، ماذا تقولون للنقابيين في هذا المجال؟أجاب: “نحن نعتقد أن هذا التحرك مطلوب لتحفيز السياسيين من اجل بذل المزيد من الجهود، فهناك مطالب مشروعة ونحن نؤيدها وندعمها ونواصل ايضا جهدنا من اجل تحقيقها”.

واستقبل رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي عرض معه الواقع الاقتصادي عموما وطريقة تعزيز القطاعات الانتاجية في البلاد. واشار الوزير خوري الى انه “اثار مع الرئيس عون موضوع مشروع موازنة 2017، وتم التركيز على الاصلاحات الضريبية وادارة موارد الدولة وتفعيل الجباية، كذلك تطرق البحث الى واقع القطاع المصرفي ومساهمته في النمو الاقتصادي”.

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جان لوي قرداحي الذي اوضح ان “البحث تناول الاوضاع العامة في لبنان وحاجات منطقة جبيل، اضافة الى البحث الجاري للوصول الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات النيابية”.

واستقبل رئيس الجمهورية عضو لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب حكمت ديب والنائب السابق سليم عون مع عدد من الخبراء بحثوا مع رئيس الجمهورية في مشاريع الطرق المتوقفة، ومنها طريق كسروان الساحلي ومداخل بيروت وسبل معالجتها. وتناول البحث مشروع الباص السريع.

واستقبل عون رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس مع عضو المجلس التنفيذي للرابطة السيدة كريستين غزال ملاح ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور فادي جرجس.

واوضح النقيب قليموس انه وجه دعوة الى الرئيس عون لرعاية وحضور العشاء السنوي الذي تقيمه الرابطة لمناسبة عيد سيدة البشارة، في 24 آذار المقبل في “كازينو لبنان”.

وقال انه “وضع الرئيس عون في نتائج زيارته مع اعضاء من الرابطة الى اوستراليا واللقاءات التي عقدها مع وزيرة الخارجية الاوسترالية ووزير الهجرة، ومكونات المجتمع اللبناني في اوستراليا الحزبية والشبابية والرعوية”. واشار رئيس الرابطة الى انه “اطلع رئيس الجمهورية على بعض الهموم التي تنتاب الرابطة المارونية بالنسبة الى محاربة الفساد في الدولة، وتحديدا حماية الموظفين الصالحين والفاعلين من اي افتراءات في دورهم وصلاحياتهم”.

واستقبل الرئيس عون رئيس “مؤسسة شراكة النهضة اللبنانية-الاميركية” (LARP) وليد معلوف الذي عرض عمل المؤسسة والتعاون القائم بينها وبين مؤسسات الادارات اللبنانية.

وقال معلوف: “ان المؤسسة تحضر لمؤتمر في شهر ايلول المقبل في بيروت يجمع رجال اعمال لبنانيين واميركيين بهدف التواصل في ما بينها وتبادل الخبرات والاستثمارات والخدمات”، مشيرا الى ان “المؤسسة تقدم سنويا مساعدات عينية الى مؤسسات لبنانية كان آخرها الدفاع المدني”.

وزارت قصر بعبدا عائلة المرحوم نقيب المحامين السابق ميشال اليان التي شكرت رئيس الجمهورية على مواساتها بفقدانه.

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