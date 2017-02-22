“قسد”تتقدم في الرقة..والنتيجة؟

سيطرت” قوات سوريا الديمقراطية” اليوم على ثلاث قرى جديدة في الريف الشمالي والشرقي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”

هذا ونقلت مواقع كردية عن مصادر في “قسد” قولهم «سيطرة قوات غضب الفرات على قرى جروان وحميدي وقارح في الريف الشمالي الشرقي لمدينة الرقة»، مضيفاً أنه «خلال المعارك قتل عدد من عناصر التنظيم ولاذ الآخرون بالفرار».

فيما تداول نشطاء معارضون أن «محوري مكمن وقرية بير حبا التي انطلقت منها قوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثالثة منها قد التقيا اليوم بعد السيطرة على مساحات واسعة من المنطقة ودخول أراضي محافظة ديرالزور».

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