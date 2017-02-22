محفوض: هناك نوع من اللعب ونحن نطالب بإقرار العدالة

-شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصةنعمة محفوضخلال اعتصام لهيئة التنسيق النقابية في ساحة رياض الصلح تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب،الى اننا أحرص على العام الدراسي وقد نزلنا رغما عنا إلى الشارع ولا تدفعونا للنزول مرة ثانية إلى الشارع.

واشار الى ان هناك نوع من اللعب ونحن نطالب بإقرار سلسلة عادلة، معتبرا ان على الدولة البحث عن تأمين الضرائب من المصدر الذي يجب فيه البحث عنها.

ولفت الى انه لم تزل الأجور كما هي منذ أعوام ونطالب اليوم تصحيح لها وبالتالي إقرار سلسلة عادلة، معتبرا انه سواء أقرت سلسلة الرتب والرواتب مع الموازنة أم لا فهذا سيان، فالمهم أن تقرّ.