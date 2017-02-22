الرئيس الفلسطيني غدا إلى قصر بعبدا

أعلن المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري في بيان، انه “تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يبدأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس غدا الخميس زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى السبت المقبل، ويرافقه وفد رفيع المستوى والسفير الفلسطيني لدى لبنان اشرف دبور.

ومن المقرر ان يصل الرئيس عباس الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر غد، على ان ينتقل مباشرة الى قصر بعبدا حيث يكون في استقباله عند المدخل الخارجي للقصر الرئيس عون وتقام المراسم الرسمية، وتعزف موسيقى الجيش النشيد الوطني الفلسطيني ثم النشيد الوطني اللبناني، يعرض بعد ذلك الرئيسان عون وعباس كتيبة من لواء الحرس الجمهوري، ويصافح بعدها الرئيس الضيف الشخصيات اللبنانية المستقبلة، ويقدم للرئيس اللبناني اعضاء الوفد الرسمي المرافق. ويدخل الرئيسان وسط ثلة من رماحة لواء الحرس الى صالون السفراء حيث تعقد خلوة بينهما ينضم على اثرها اعضاء الوفدين اللبناني والفلسطيني، ويلي ذلك مؤتمر صحافي مشترك يغادر بعده الرئيس الفلسطيني قصر بعبدا الى مقر الاقامة في فندق هيلتون – حبتور في سن الفيل.

وفي المساء يقيم الرئيس عون مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الضيف في القصر الجمهوري.

ومن المقرر ان يزور الرئيس الفلسطيني يوم الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقيم له مأدبة غداء تكريمية، ويزور مساء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا حيث يقيم له مأدبة عشاء على شرفه.

ويغادر عباس بيروت بعد ظهر السبت المقبل”.