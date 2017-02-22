أردوغان وبوتين سيبحثان توريد صواريخ “اس-400”

أعلنت الرئاسة التركية أن رئيسي تركيا رجب طيب أردوغان وروسيا فلاديمير بوتين سيبحثان في موسكو الشهر المقبل موضوع توريد منظومات “اس-400” الصاروخية.

وقال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية في أنقرة الأربعاء 22 فبراير/شباط: “تجري الآن مباحثات حول “إس-400″ ويتم النظر في جوانب تقنية كثيرة. والإدارة والرئيس يتابعان الموضوع عن كثب. ولا ندري هل سنتمكن من حل المسألة قبل انعقاد القمة، إلا أن هذا الموضوع سيطرح للمناقشة على مستوى الزعيمين”.

وأكد كالين أن الرئيسين سيبحثان كذلك الوضع في سوريا وتطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا ورفع العقوبات المتبقية التي فرضتها موسكو بعد إسقاط القاذفة الروسية في عام 2015 في سوريا.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المدير العام لشركة “روس تيخ” الروسية أكد سابقا أن موسكو وأنقرة تجريان مباحثات حول توريد صواريخ “إس-400”.

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