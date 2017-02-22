شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على اننا موكلون بالحافظ على لبنان وعلى جماله ليبقى جمال الله الخالق مستمرا، وليس فقط جمال أرضه انما جمال انسانه واجتماعه.

وخلال حفل إطلاق كتاب “دروب القديسين الى وادي قنوبين” من منشورات “رابطة قنوبين للرسالة والتراث”، نظمته الرابطة وشركة “ألفا” بإدارة “أاوراسكوم” للاتصالات، ضمن مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس، شدد على اننا يجب ألا ننسى جمال الخالق في لبنان في هذا الوادي المقدس، وهذا الجمال اللبناني نحن مدعوون للحفاظ عليه، الجمال الطبيعي والانساني والاجتماعي كي يستمر جمال الله الظاهر في هذه الارض المميزة التي اسمها لبنان والموجودة في الكتاب المقدس أكثر من 70 مرة.

ولفت الى “اننا بأمس الحاجة، وكل واحد منا، من موقعه ومسؤوليته ووظيفته ومهمته، لان نستلهم القيم السماوية وليس فقط القيم الارضية، أي التراب والمادة، فعالم اليوم يعاني كثيرا من الروح المادية وكأنه نسي وجود السماء فوق الارض وقيما أعلى روحية واخلاقية، وهذه القيم نستمدها من فوق مما يعطي الروح لكل عمل نقوم به. ويجب ألا ننسى ان هذه الارض هي ارضنا وهذا لبناننا الذي يجب أن نحافظ عليه نحن وأولادنا. وإذا قال لكم أولادكم في يوم، نريد فيزا للخارج فعدوا للالف، تريدون الذهاب للخارج يكون الشرط الاساسي العودة الى هنا، فهذه ارضنا وعليها كتب تاريخنا وهي اعطتنا الهوية والقيمة والجمال ونحن فخورون بأن نكون لبنانيين”.