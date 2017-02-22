اتهامات لل”بي بي سي” بسبب الأسد

توجهت منظمة “ريثينك ريبلد سوسايتي” البريطانية بالاتهام إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالانحياز في تغطياتها إلى ما وصفوه “النظام السوري”.

وبحسب ما ذكرته المنظمة على فإنها وفق زعمها قامت بدراسة حلّلت فيها أكثر من 300 مقال نشرته الشبكة حول سوريا،

وفي ملخص الدراسة المترجم إلى اللغة العربية، أوضحت المنظمة أنّ تغطية “بي بي سي” للأحداث لا تعكس بوصفها حجم “الجرائم المرتكبة من قبل الأسد وحلفائه ضد المدنيين،” عندما تقارن مع الجرائم الأخرى المرتكبة داخل سوريا.

زاعمة بأنه “كان هناك شكوك بأن وكالة بي بي سي تبتعد عن تحديد هوية الأسد أو روسيا كمرتكبين للاعتداءات والجرائم في عناوين المادة الإخبارية، بينما يتم تحديد هذه الهوية بشكل واضح عندما تكون داعش أو جماعات معارضة أخرى هي المسؤولة عن الجرائم المذكورة في التقارير”.

المنظمة، التي تحمل شعار “صوت السوريين في مانشستر”، طالبت “بي بي سي” أن تتبنى سياسة لكتابة عناوين المقالات على موقعها تتسم بالدقة والثبات، وأن تعكس ما يجرى على الأرض في سوريا.

وأضافت “عندما لا يتم تحديد مرتكب الاعتداء على المدنيين في عنوان المقالة لسبب مقنع فإنه يجب ذكره على الأقل في الفقرة الأولى من نص المقالة”.

وتتخذ المنظمة التي يقوم عليها عدد من البريطانيين ذوي الأصول السورية، من مدينة مانشستر الإنكليزية مقرًا لها، وتعرّف نفسها بأنها منظمة اجتماعية تعمل من أجل تطوير حياة السوريين في المملكة المتحدة عبر مساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

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