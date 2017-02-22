اكد وزير الزراعةغازي زعيتراهمية عودة التواصل الرسمي بين لبنان وسوريا والتعاون في مكافحة التهريب في ظل ما ينص عليه الدستور والاتفاقات المعقودة بين البلدين في اطار العلاقات الاخوية.

وخلال استقباله في مكتبه في الوزارة – بئر حسن المدير العام للزراعة لويس لحود والاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان برئاسة انطوان الحويك، لفت الى انه يعمل على حماية الانتاج الزراعي اللبناني من الجنوب الى عكار والبقاع ومختلف المناطق اللبنانية. وأشار الى ان الواقعية في العمل تفترض احترام وحماية ثلاثة جهات اساسيين هم: المستهلك اللبناني، المزارع اللبناني المستورد والمصدر أو التاجر اللبناني، معتبرا ان هناك ضرورة لتأمين التوازن بين العناصر الثلاثة.

واعلن عن تمنيه ان يستوعب السوق اللبناني انتاجنا الزراعي وان ننجح في تصدير الفائض منه وان نصل للتعاون الامثل بين جميع الجهات للوصول الى مكافحة الاغراق ومكافحة التهريب بالتواصل بين جميع المعنيين ولاسيما مع وزير المالية عبر وصايته على الجمارك وقوى الجيش وقوى الامن الداخلي وادارة المرافئ البحرية والمعابر البرية.

واكد زعيتر انه يتابع ملف التهريب مع مختلف الجهات محلياً وخارجياً متمنياً الوصول الى نتائج جيدة في اقرب وقت.

واستقبل زعيتر وزير الدولة علي قانصو وبحث معه شؤونا مختلفة.

ثم استقبل زعيتر نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان برئاسة نعيم خليل وتطرق البحث الى ملف دعم الصادرات الزراعية اللبنانية AGRI PLUS لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان “ايدال” وتسديد الرديات لما له من اهمية في تنشيط الدورة الاقتصادية في القطاع الزراعي. بالإضافة الى التجديد لبرنامج دعم الصادرات الزراعية عبر البحر بعد اقفال المعابر البرية لاسيما ان البرنامج ينتهي في 31/3/2017. وطالب الوفد ايضا بتعديل آلية دعم التصدير بحراً ليشمل الدعم الحاويات المبردة التي تنقل الفاكهة والخضار الى الدول العربية بسبب ارتفاع كلفتها في المرافئ المحلية والخارجية بانتظار عودة التصدير الى طبيعته براً.

وبحث زعيتر مع وفد من مزارعي الخضار والحمضيات في لبنان برئاسة عمران وضاح فخري بحضور مدير مكتبه المحامي سامر عاصي ومستشاره المهندس ابراهيم الحاوي ومسؤول ملف التعاونيات والزراعة في حركة أمل سمير أيوب موضوع تسويق البندورة والخضار والحمضيات ومكافحة الاغراق والتهريب.

واستمع الوزير زعيتر الى مطالب مزارعي البندورة والحمضيات وخصوصاً مزارعي البيوت المحمية لجهة مساواتهم مع مزارعي التفاح في ظل العجز عن تسويق منتجاتهم محلياً وخارجياً بسبب اغراق الاسواق بالبندورة، ولفت زعيتر الى انه سيرفع مطالبهم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ثم استقبل الوزير زعيتر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش.

وأستقبل زعيتر بحضور مسؤول ملف التعاونيات والزراعة في حركة أمل سمير أيوب وفد اتحاد الفلاحين في لبنان برئاسة محمد الفرا وعرض معه واقع القطاع الزراعي.

وكان زعيتر قد استقبل بحضور مدير مكتبه المحامي سامر عاصي ومسؤول ملف التعاونيات والزراعة في حركة أمل سمير أيوب وفدا من الاتحاد الوطني للتعاونيات في لبنان ضم رئيس الاتحاد الدكتور رضا الميس وعددا من اعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد .

ونوه زعيتر بجهود الاتحاد في سبيل تطوير القطاعات الانتاجية وخصوصا في القطاع الزراعي، مؤكدا على اهمية العمل التعاوني في حل العديد من العقبات والعراقيل التي تعترض القطاع الزراعي .

وقدم الميس لمحة وافية عن الاتحاد التعاوني وحاجياته وعمله ودوره وانتشاره على طول الاراضي اللبنانية، املا الدعم لمسيرة هذا الاتحاد لما فيه مصلحة القطاع التعاوني والزراعي.