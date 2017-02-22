إغلاق مصنع الأمونيا في حيفا

أفادت وزارة حماية البيئة “الإسرائيلية” الأربعاء 22 فبراير/ شباط بأنها لن تجدد الترخيص الممنوح لشركة “حيفا الكيميائية ” التي تقوم بتشغيل حاويات الأمونيا في المدينة.

وبررت الوزارة قرارها بأن نشاط هذه المؤسسة خطر حقيقي على المواطنين في المنطقة لأن الشركة لم تقدم ضمانات أمان للسكان.

وقالت الوزارة إن المؤسسة ستتوقف عن العمل تماما. وأضافت أنه سيسمح للشركة بالاحتفاظ بكميات من الأمونيا تكفي لثلاثة أشهر لتغطية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي.

ورحبت بلدية حيفا المطلة على البحر الأبيض المتوسط بقرار وزارة البيئة الإسرائيلية بعدم التجديد معتبرة ذلك انتصارا كبيرا لها، خاصة لما تقوم به البلدية من جهود لنقل المصنع من المدينة.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله قد دعا في كلمة له يوم 16 فبراير/ شباط، إسرائيل إلى إفراغ “خزان الأمونيا” في حيفا وتفكيك مفاعل “ديمونا”.

وقال نصرالله إن حزبه لن يلتزم بأية خطوط حمراء “بما يتعلق بأمونيا حيفا ونووي ديمونا”.

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