إيران: على أمريكا أن تتوقع “صفعة قوية”

أكد قائد في الحرس الثوري الإيراني الأربعاء 22 فبراير/شباط أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقع “صفعة قوية”، إذا ما استخفت بقدرات إيران الدفاعية، وذلك مع انتهاء مناورات للحرس الثوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد منذ توليه السلطة الشهر الماضي، بتشديد موقفه إزاء إيران، ووجه تحذيرا لها بعد أن أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي في يناير/كانون الثاني الماضي، من أنها “تلعب بالنار”، وأن جميع الخيارات الأمريكية مطروحة.

ونقل الموقع الإلكتروني للحرس الثوري (سباه نيوز) عن الجنرال محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري، قوله: “يجب ألا يخطئ العدو في تقديراته، فهو سيتلقى صفعة قوية على الوجه إذا ما ارتكب هذا الخطأ”.

واستكمل الحرس الثوري الأربعاء تدريبات بالصواريخ والمدفعية والدبابات وطائرات الهليكوبتر بعد أسابيع من توجيه ترامب تحذيرا رسميا لإيران بسبب إطلاق الصاروخ.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن باكبور، قوله: “الرسالة التي توجهها هذه التدريبات للعالم المتغطرس هي، ألا يرتكب أي حماقة”… “يمكن للجميع الآن رؤية القوة التي نملكها على الأرض”.

وأكد الحرس الثوري أنه اختبر إطلاق “صواريخ متقدمة”، واستخدم طائرات بدون طيار في التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام وأجريت في وسط وشرق إيران.

وفي ظل تصاعد التوترات مع “إسرائيل”، قال محلل عسكري لوكالة “تسنيم”، إن “حزب الله اللبناني يمكنه إطلاق صواريخ فاتح 110 إيرانية الصنع في مهاجمة المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة من داخل لبنان”.وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أكد أن “جماعته التي لعبت دورا رئيسيا في إنهاء احتلال “إسرائيل” لجنوب لبنان يمكنها قصف مفاعل ديمونة”. وقال المحلل العسكري حسين داليريان: “بما أن حزب الله من المالكين الرئيسيين لصواريخ فاتح 1100، فإن هذا الصاروخ يمثل واحدا من عدة بدائل لاستهداف منشآت إسرائيلية”.

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