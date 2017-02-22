اللحوم الروسية إلى البحرين

حصلت 10 شركات روسية على رخصة لتوريد لحوم الدواجن والأبقار والأغنام من روسيا إلى مملكة البحرين، بحسب ما أعلنته هيئة الرقابة الزراعية “روس سيلخوز نادزور” الأربعاء 22 فبراير/شباط.

وقالت الهيئة الروسية “روس سيلخوز نادزور” إن الاتفاق حصل خلال محادثات بين ممثلي الهيئة ورئيس مديرية الرقابة والصحة الحيوانية البحرينية إبراهيم يوسف أحمد.

وجاءت المباحثات على هامش الاجتماع الأول للجنة الروسية البحرينية الحكومية للتعاون الاقتصادي، والذي انعقد في المنامة الثلاثاء 21 فبراير/شباط.

وترأس الاجتماع عن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف، فيما ترأس الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وسيدرج الجانب البحريني الشركات الروسية في قائمة الموردين المعتمدين، وسيتوجب على المصدرين في روسيا تقديم شهادة منشأ وشهادة “حلال” تؤكد مطابقة ذبح اللحوم للشريعة الإسلامية.

وأضافت “روس سيلخوز نادزور” أن الجانب البحريني أبدى اهتماما بشراء اللقاحات، وفي هذا الإطار دعت الهيئة الروسية الخبراء البيطريين من البحرين لزيارة “المركز الاتحادي للصحة الحيوانية” و”المركز الحكومي لتحديد جودة ومقاييس الأدوية البيطرية والأعلاف” لمناقشة آفاق التعاون العلمي والتقني.

كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال الصحة النباتية لتسهيل توريد الحبوب الروسية. ومن شأن هذه الاتفاقات أن تحفز التجارة بين روسيا والبحرين.

وتشير بيانات موقع “ITC” إلى أن صادرات روسيا إلى البحرين بلغت في عام 2015 نحو 4.3 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 7.8 مليون دولار.

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