العدو الاسرائيلي يستمر بإعتقال عميد الأسرى السوريين

قامت ما يسمى “المحكمة العسكرية” لسلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم بتأجيل جلسة محاكمة عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال المناضل صدقي سليمان المقت إلى الثامن والعشرين من شهر آذار القادم.

هذا وندد شقيق المناضل المقت الأسير المحرر بشر سليمان المقت بجلسات المحاكمة الإسرائيلية مؤكدا أنها غير قانونية وصورية وتأتي في إطار الضغط والتضييق على المناضل المقت

وقال.. إن “جميع التهم الموجهة للأسير المقت باطلة فهي مفبركة ومزورة ومسيسة بالدرجة الأولى وتصب في خانة التعتيم على الممارسات العنصرية الإسرائيلية الداعمة للإرهاب”.

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