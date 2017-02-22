هذا مايحدث في حلفايا بريف حماه

في إطار المصالحات المحلية عادت إلى مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي الغربي اليوم الدفعة الأولى من العائلات المهجرة التي تركت منازلها في أوقات سابقة هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية.

وأشار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري إلى أن الدفعة الاولى من العائلات العائدة إلى منازلها في المدينة “شملت 300 أسرة مكونة من نحو 1500 شخص” وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة الواقعة شمال غرب مدينة حماة بنحو 25 كم.

ولفت الحزوري إلى أن المحافظة “قامت بتقديم جميع أنواع المواد الغذائية والاغاثية للأسر العائدة إلى منازلها لمساعدتها في تأمين مستلزماتها اليومية الأساسية” مبينا أن “دفعات جديدة من العائلات ستعود إلى منازلها في المدينة خلال الفترة القادمة”.

الجدير بالذكر أنه تم التوصل مؤخرا إلى اتفاق مصالحة في مدينة حلفايا وذلك حرصا من الحكومة على أبنائها وتوفير جميع الخدمات والمواد الأساسية لهم.

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