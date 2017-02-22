ماهي السلع والمنتجات السورية التي سيتم مخالفتها؟

دعا الغربي الصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية والزراعية والحرفية إلى العمل مباشرة لوضع الباركود على مختلف أنواع منتجاتهم الوطنية.‏

كلام الغربي جاء خلال اجتماعه مع رئيس اتحاد غرف الزراعة وممثلين عن اتحادات وغرف التجارة والصناعة والحرفيين واتحاد المصدرين

مؤكداً أنه لم يعد من المقبول على الإطلاق وجود أي سلعة مصنعة محلياً ليس عليها باركود حيث ستتم مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من لا يقوم بوضع الباركود على سلعته المصنعة

داعياً أعضاء غرف التجارة لإيجاد آلية للتعاقد مع شركات باركود جديدة ليتم اعتمادها من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية.‏

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