جرحى الجيش السوري ينقذون جبلة من الظلام

تفاجئ أهالي مدينة جبلة صباح اليوم بدخول ورشات من كهرباء اللاذقية تحوي رافعات وسيارات كبيرة آتية من اللاذقية باتجاه مدينة جبلة لازالة كل مولدات الامبيرات في المدينة ومصادرتها

وبعد حدوث حالة من الغليان الشعبي ورفضهم تطبيق ذاك الإجراء لم تقم دورية الكهرباء والرافعات بإزالة اي مولدة امبير مع إعلان توقف تنفيذ القرار حالياً وبشكل مؤقت بسبب الحاجة الملحة من قبل جرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة لأجهزة يحتاج عملها للكهرباء بشكل متواصل

أما فيما يتعلق بمولدات الامبيرات التي تم ازالتها قام اصحابها بفكها خوفاً من المصادرة.اكتفت عناصر المخالفات بإزالة كابلات المولدات الممتدة بالشوارع

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