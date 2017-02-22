إيران: إزاحة الستار عن أجهزة الطرد المركزي المطورة قريباً

وبحسب “ارنا” أوضح صالحي، في تصريح صحفي له عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الأجهزة المذكورة تستخدم في تحديد منسوب الماء والنفط والغاز لدى الآبار النفطية للبلاد.

ونوّه رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية بالتقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الصناعة النووية بما يتيح إمكانية التجهيز التقني للأجهزة المستخدمة في شتّى المجالات الصناعية للبلاد بما فيها الحقول الصحية والنفطية والزراعية.

ورداً على سؤال بشأن الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية إلى روسيا، وهل سيتم خلالها التوقيع على اتفاقية في المجال النووي أو المفاعلات بين البلدين؟ أشار صالحي إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تنص على إنشاء محطتين نوويتين، مبيناً أنها دخلت حيّز التنفيذ حالياً، متوقعاً بإجراء محادثات ثنائية (بين طهران وموسكو) خلال الزيارة بشأن القضايا المالية الخاصة بهذه الاتفاقية.