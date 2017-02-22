قتلى الميليشيات المسلحة ونشطائهم الاعلاميين في ريف حماه وحلب

استهدف طيران الجيش السوري و الروسي مواقع عديدة للميليشيات المسلحة في ريفي حماه و ادلب ادت لمقتل وجرح عدد من مسلحين الميليشيات وناشطيهم الاعلاميين.

وإلى ذلك ذكرت تنسيقيات الميليشيات المسلحة مقتل وإصابة عدد من الناشطين الاعلاميين الذين يقاتلون مع الميليشيات المسلحة مؤكدين إصابتهم بالضربات الجوية وهم

– براء حلاق الملقب “ابو اليزيد تفتناز” مراسل قناة الجسرالتابعة للمعارضة المسلحة و المسؤول الاعلامي لاحرار الشام سابقا

– محمد هويش مراسل سمارت,

– تيم اليوسف مراسل الجسر,

-محمد العلي إعلامي المركز الصحفي

– اياد ابوالجود مراسل عاصي برس

– حمد العبدالله مراسل أورينت

وكذلك ذكرت تلك التنسيقيات فقدان الاتصال بمراسل الجسر أبو اليزيد جراء.

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