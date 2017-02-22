إرهابيو تنظيم “داعش” يستهدفون بلدة جب الجراح بريف حمص الشرقي بعدة قذائف صاروخية ما أسفر عن إصابة امرأة و أضرار مادية في ممتلكات المواطنين

22 فبراير, 2017 - 7:44 مساءً
22 فبراير, 2017
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