الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 674 مرة خلال يوم

وأفادت وكالة تاس الأربعاء 22 فبراير/شباط بأن جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد تعرضت لـ674 قصفا نفذه الجيش الأكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات في دونيتسك إدوارد باتورين، إن “جنديين اثنين من القوات المسلحة للجمهورية الشعبية جرحا، مشيرا إلى أن الجانب الأكراني استخدم خلال القصف أنواعا مختلفة من الأسلحة، من بينها 250 قذيفة هاون، و41 مركبة مدرعة، و383 قنبلة صاروخية، إضافة إلى الأسلحة الصغيرة.

وأضاف باتورين أن “القصف استهدف بعض القرى في ضواحي دونيتسك المأهولة بالمدنيين”.

يذكر أن المناطق في شرق أوكرانيا شهدت مؤخرا تصعيدا حادا، حيث قتل وجرح الكثير من المدنيين، كما دمر العديد من المنازل والمباني. وفي هذه الصيغة طالبت مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية في 1 فبراير/شباط الجاري بوقف إطلاق النار في مناطق الصراع وسحب القوات منها قبل 5 فبراير/شباط. لكن جميع المبادرات فشلت ولم ينفذ أي من الوثائق المتفق عليها. وساء الوضع كثيراً بعد أن أفشلت كييف اتفاقا بتاريخ 20 و21 فبراير/شباط يقضي بنزع الأسلحة من خط التماس.

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