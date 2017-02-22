محاكمة لاجئ في فيينا بتهمة ارتكاب جرائم قتل

أعلن متحدث باسم محكمة نمساوية في العاصمة فيينا الأربعاء 22 فبراير/ شباط لوكالة “رويترز” عن بدء محاكمة طالب لجوء سوري بتهمة ارتكابه جرائم قتل في سوريا.

وأوضح المتحدث بأن النيابة العامة وجهت للاجئ السوري تهمة قتل 20 جنديا من الجيش السوري بالقرب من مدينة حمص، لكنه لم يبين تفاصيل وحيثيات القضية، ولم يفصح عن اسم المتهم.

وقال المتحدث النمساوي إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما في قضية “إنسبروك” لا يواجه تهمة الانتماء لجماعة متشددة.

وقامت السلطات النمساوية في وقت سابق باعتقال عدة أشخاص وأودعتهم السجن بتهمة “الإنتماء لجماعة إرهابية” وهي تهمة توجه في الغالب للسوريين والأجانب الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وهذه أول قضية في النمسا يتهم فيها شخص بقتل جنود سوريين.

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