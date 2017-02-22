القبارصة الأتراك يعلقون المفاوضات

أعرب رئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس الأربعاء 22 فبراير/ شباط عن أسفه للقرار الذي اتخذه زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أكينجي بعدم حضور محادثات السلام المقررة الخميس.

وكتب أناستاسيادس على حسابه في تويتر “أنا مستعد لمواصلة الحوار في أي وقت.”

شهدت المفاوضات بين القبارصة الأتراك والحكومة القبرصية في الشطر اليوناني من الجزيرة توترا وخلافات على خلفية التصويت الذي أجري في البرلمان حول إحياء ذكرى استفتاء في المدارس أجري في خمسينيات القرن الماضي إبان الوصاية البريطانية على جزيرة قبرص حول انضمام الجزيرة إلى اليونان وحاز حينها على تأييد كبير من قبل المواطنين.

ورد زعيم القبارصة الأتراك على قرار البرلمان، بتعليقه مشاركته بالمحادثات حول توحيد شطري الجزيرة وطالب أكينجي الرئيس أناستاسيادس بسحب القرار والا فلن تحرز المفاوضات أي تقدم.

وبدأ تقسيم جزيرة قبرص عام 1974 بعد اجتياح تركيا لثلثها الشمالي وإقامة “جمهورية قبرص التركية” والتي لم يعترف بها إلى الآن سوى تركيا ذاتها.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة استضافت في مقرها بجنيف في يناير/ كانون الثاني الماضي محادثات بين الجانبين مع الدول الثلاث الضامنة لأمن الجزيرة، وهي اليونان وتركيا وبريطانيا.

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