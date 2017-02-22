حرس الثورة الإسلامية يستخدم الألغام في مناوراته

وانتهت اليوم الأربعاء مناورات القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية والتي استغرقت 3 أيام، في شرق وشمال إيران، اختبرت فيها نوعين جديدين من الألغام الوثابة التي تضرب أهدافا أرضية واخرى طائرة.

أحد هذه الألغام أطلق عليه اسم “صاعقة” وهو يستخدم ضد الأهداف الطائرة، حيث يمكن التحكم بهذا اللغم عن بعد، وهو قادر على إلحاق اضرار بالاهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض (كالمروحيات في الارتفاعات المنخفضة).

واللغم الآخر والذي يطلق عليه اسم “سجّيل” والذي ينفجر على ارتفاع 10 أمتار عن سطح الارض، ويمطر اهدافه بوابل من الشظايا.