قاسم: هناك أشياء لا تعرفها “إسرائيل” عن حزب الله

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “امتلاك المقاومة قدرات مختلفة وأكثر قوة مما كان متوفراً في حرب تموز”، رافضاً إعطاء أي تفاصيل حول التقارير الإسرائيلية بخصوص نقل صواريخ متطورة من نوع ياخونت إلى حزب الله.

وفي مقابلة عبر قناة الميادين قال قاسم “كل شيء يتعلق بسلاح المقاومة كمّاً ونوعاً لا نتحدث عنه ونترك للناس أن يعرفوا ذلك من خلال المعركة” معتبراً أن “هناك أشياء كثيرة لا تعرفها إسرائيل عن قدرات المقاومة التي بالتأكيد تختلف وأكثر قوة مما كان متوفراً في حرب تموز”.

من جهة ثانية رفض قاسم التعليق على الأنباء التي تحدثت عن غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله، قائلاً في هذا السياق “لا موقف لدينا لنعلنه بشأن الغارات التي تتحدث عنها إسرائيل وحدها”.

وقال قاسم “أن فلسطين تتحرر بيد أبنائها الأبطال” مؤكداً استعداد المقاومة لتقديم مزيد من الدعم للفلسطينيين، وشدّد على أن “حزب الله عمل مع الفصائل الفلسطينية كافة دون التمييز بينها”.

قاسم ذكّر بأن حزب الله حدّد بوصلته منذ اليوم الأول لانطلاقته باتجاه فلسطين مؤكداً أن “إسرائيل ليست قدراً لازماً في المنطقة ويمكن هزيمتها”.