الأتراك يأملون في قرب إلغاء التأشيرة الأوروبية

أعلن الناطق الرسمي للرئاسة التركية إبراهيم قالين الأربعاء 22 فبراير/شباط بأن بلاده تأمل في اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جدية تسمح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى أوروبا بدون تأشيرة.

وللحد من تدفق المهاجرين اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة حول نظام التأشيرة القصيرة الأمد للمواطنين الأتراك.

جدير بالذكر أن رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي ناقشوا في مارس/آذار من العام الماضي أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى اليونان من تركيا، واتفقوا على إعادتهم إلى تركيا.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بإعطاء تركيا (6 مليار يورو) وذلك لتأمين استضافة اللاجئين بالرغم من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا يسمح للأتراك بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

من جانب آخر طلب الاتحاد الأوروبي من تركيا اتخاذ خطوات عملية في مجال مكافحة الإرهاب وفي الوقت نفسه أصرت أنقرة بأن على الاتحاد الوفاء بالتزاماته مهددة بفسخ الاتفاقية الخاصة باللاجئين في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

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