الهند تعتزم إطلاق قطار فائق السرعة تحت الماء

ذكرت التقارير أن عمليات بناء أول قطار “فائق السرعة” في ممر للسكك الحديدية تحت الماء، بين مومباي وأحمد أباد غربي الهند، ستبدأ عام 2018.

وستساعد عمليات الحفر في التأكد من ظروف التربة والصخور تحت الماء، حيث سيجري الاختبارات على عمق 70 مترا، كجزء من عمليات الفحص للجغرافيا التقنية والمادية المرتبطة بالمشروع، وفقا لما قاله مسؤول رفيع المستوى في وزارة السكك الحديدية.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 14.5 مليار دولار، حيث حصلت الهند على 80% من تكاليف المشروع، عن طريق قرض قدمته اليابان التي تدير حركة القطار “Shinkansen ” بين طوكيو وأوسكا.

ذكرت التقارير أن عمليات بناء أول قطار “فائق السرعة” في ممر للسكك الحديدية تحت الماء، بين مومباي وأحمد أباد غربي الهند، ستبدأ عام 2018.

وستساعد عمليات الحفر في التأكد من ظروف التربة والصخور تحت الماء، حيث سيجري الاختبارات على عمق 70 متراً، كجزء من عمليات الفحص للجغرافيا التقنية والمادية المرتبطة بالمشروع، وفقا لما قاله مسؤول رفيع المستوى في وزارة السكك الحديدية.

وتقدر تكلفة المشروع بنحو 14.5 مليار دولار، حيث حصلت الهند على 80% من تكاليف المشروع، عن طريق قرض قدمته اليابان التي تدير حركة القطار “Shinkansen ” بين طوكيو وأوسكا.

وتهدف الهند إلى تخفيض مدة السفر بين مومباي وأحمد آباد، من 7 ساعات، إلى حوالي الساعتين.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2023، في حال بدأت عمليات البناء العام المقبل.

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