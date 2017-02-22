الحاج حسن دعا إلى استنفار حكومي

اعتبر وزير الصناعةحسين الحاج حسنأن “المشكلة الأساسية في البلاد أنه “ماشي على البركة” من دون رؤية اقتصادية لأن لا أحد يستيطع قول رؤية لبنان الاقتصادية ومن هنا تبدأ المشكلة”.

وفي حديث تلفزيوني، أشار الحاج حسن إلى أنه “في الحكومات السابقة المؤلفة من 24 أو 30 وزيراً كان هناك رؤى اقتصادية ولكن شخصية لكل وزير لأنه لم توضع رؤية جامعة لكل لبنان”، لافتاً إلى أنه “في لبنان أشخاص لا يريدون صناعة لبنانية وصرحوا عن ذلك في العلن”.

ولفت إلى أن “عجز ميزاننا التجاري بلغ 15 مليار دولار، إذ نصدر بقيمة 3 مليار دولار في السنة ونستورد بقيمة 18 مليار دولار”، متسائلا “هل هناك بلد في العالم يقبل أن ينزف 15 ميلار دولار؟ وأن ينزف كل مواطن لبناني سنويا إلى الخارج 3 مليار دولار؟”.

وأفاد أن “سياسةدولتنا اللبنانية هي حماية المستوردين لا المصدرين”، مشدداً على “ضرورة أن تشجع الدولة اللنانية المصدرين من أجل استغلال هذا الموضوع في المصانع المحلية ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة”، داعياً إلى “استنفار حكومي برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وكافة الوزراء المعنيين لمعالجة ملف الاستيراد والتصدير وحماية الصناعة الوطنية من الغرق لأننا ذاهبين إلى انفجار كبير”.

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