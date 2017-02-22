خبر خاص لعشّاق المشاوي!

يفتتح في إحدى المراكز التجارية بمدينة فلادي قفقاز الروسية، سينما وسيكون هناك فرصة لرواد السينما بأن يتناولوا المشاوي في فترة عرض الأفلام.

حيث أعلن المسؤلون عن المركز التجاري، أن المشاهدين سيتمتعون بهذه الوجبات خلال مشاهدة الأفلام، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

يذكر بأن دار السينما ستكون مؤلفة من عدة صالات يتراوح فيها عدد المقاعد مابين 70 حتى 150 مقعد، كما سيكون هناك منطقة مخصصة لكبار الشخصيات.

ولن يقتصر الأمر على تناول المأكولات التقليدية في فترة العرض كالفشار والكولا بل سيتجاوزه إلى الكباب وغيره من المأكولات التي يتم تحضيرها على الفحم، حسب ما أكد كاوربيك غيوغرفا مهندس المشروع.

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