رجل يفارق الحياة 27 مرة خلال 24 ساعة !

أجرى فريق طبي سلسلة من المعجزات لإنقاذ حياة أب لثلاثة أبناء بعد أن مات 27 مرة في 24 ساعة، بعدما أصيب راي وودهول (54 عاماً) بأزمة قلبية أثناء لعب كرة قدم المشي للمسنين، ثم أصيب بنحو 26 أزمة قلبية أخرى في المستشفى.

لكن الرجل المعجزة، من منطقة “ينزبيري” في “ويست ميدلاندز”، أكد أنه نجا من محنته وهو في مرحلة التعافي حالياً.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تم تحذير عائلته المنكوبة بتوقع الأسوأ عندما أصيب بأزمات قلبية متعددة بعد مباراة لكرة القدم، لكنه نجح في اجتياز المحنة وهو يتعافى منها حالياً؛ ما أثار دهشة منقذيه.

وكان راي يلعب في فريق هارتشيل سترولرز لرياضة كرة قدم المشي، للاعبين فوق سن الـ 50 عاماً، يوم الـ 17 من كانون الثاني الماضي، عندما شعر بألم طفيف في الصدر، واعتقد بأنه مصاب بالجفاف واستمر باللعب ولكنه انهار بعد بضع ثوان.

وبالمساعدة تمكن من الخروج من الملعب وبدأ المشي بشكل غير متوازن لسيارته في حوالي الساعة الواحدة مساء، ومع ذلك أصر أحد الجماهير الذي تبين أنه ممرض خارج الخدمة على طلب النجدة.

وذكر المسعفون لراي أنه أصيب بأزمة قلبية قبل اعطائه المورفين ووضعه على نقالة ثم نقله إلى مستشفى رويال رسيستيرشاير حيث وجد فريقاً من أطباء القلب في انتظاره.

وأشار راي “عندما وصلنا إلى هناك، كان كل شيء غامضاً بعض الشيء بالنسبة لي، ثم تم نقلي إلى حجرة حيث أصبت بأزمتين قلبيتين، وخضعت لعملية وضع 2 من الدعامات الشريانية من خلال المعصم الأيمن”.

وأضاف “ظللت أستغرق في النوم ثم أستيقظ مرة أخرى وأعتذر عن السقوط، وأتذكر نظرة الطبيب القلقة في كل مرة قلت ذلك وقال لي: لم تكن نائماً بل أصبت بأزمة قلبية أخرى”.

وبحلول الساعة الـ9 مساء طُلب من أسرة راي العودة إلى ديارهم ليرتاحوا ولكن بعد ساعتين اتصل مسعفون بهم لإبلاغهم أن راي أصيب بسلسلة أخرى من الأزمات القلبية وأنه قد لا يتعافى.

بعد ذلك، هرعت شريكته جو ستوكس 50 عاماً وشقيقته جين 49 عاماً وشقيقه روبرت 51 عاماً إلى المستشفى، وكان معهم أولاده: مارتن 33 عامًا، وغراي 30 عاماً، وسامنثا 22 عاماً.

وكان عاد فريق المستشفى الطبي بقيادة الدكتور ديباك غويال والدكتور ديفيد سميث وقاموا بعمل قسطرة للشريان التاجي قبل منتصف الليل، ولكن هذه المرة تم إدخال بالون عن طريق الفخذ الأيمن إذ حاول الأطباء تحسين تدفق الدم إلى قلبه.

وتم تحذير أقاربه بأنه قد يصاب بتلف في الدماغ إذا نجا نتيجة نقص الأكسجين بسبب توقف قلبه بضع مرات.

وبحلول الليل، كان راي أصيب بمزيد من الأزمات القلبية حيث أصيب بالأزمة القلبية رقم 27 في اليوم التالي بعد ما يقرب من 24 ساعة بالضبط من إصابته بالأزمة الأولى.

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