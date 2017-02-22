هكذا تعرفين أن حبيبك السابق لم ينساك

تكون مرحلة انفصال الحبيبين من أصعب المراحل في العلاقات العاطفية وتكون هذه مرحلة انتقالية تسمح للشخص إما أن يتخطى هذا الحب أو تجعله يعيش مع الذكريات دون القدرة على التقدم في الحياة بشكل طبيعي فإذا كنت تريدين أن تعرفي إذا كان حبيبك ما زال يتذكرك، اقرئي معنا التالي!

– يتصل بك مراراً وتكراراً

رغم انفصالكما بشكل نهائي ما يزال يتصل بك مراراً وتكراراً فهو لم يمسح رقمك من هاتفه فهكذا هو يتحجج بأشياء أخرى ليسأل عنها كرقم هاتف أحد الأشخاص المشترك في معرفتكما له، السؤال عن أحوال أحد أطراف العائلة خصوصاً وإن كان من أقربائك، أو بحجة أنه يريد فقط أن يعرف أحوالك ويتمنى لك عيد ميلاد سعيد وغير ذلك.

– يظهر في الأماكن التي تتواجدين فيها

يذهب تكراراً الى الاماكن التي تتواجدين فيها خصوصا الأماكن المعروفة أنك تلجأين إليها كالكافيه نادي رياضة، أو الحديقة بهدف رؤيتك.

– يسأل عنك باستمرار

يعمد إلى متابعة اخبارك عند إحدى معارفك أو أهلك لذا لا تستغربي أبدا إن أخبرتك صديقتك أنه يسأل عنك باستمرار أو شيء من هذا القبيل فهناك تفسير واحد لهذا أنه مازال يحبك. وإلى جانب هذا فسيلجأ كذلك حبيبك السابق إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بكما لينشر تعاليق قد تكون قاسية إلا أنها مشاعر نابعة من القلب.

– صديقته في “العالم الافتراضي”

بعد الانفصال دائما ما يرغب الطرفان بالتخلّص كلياً من كلّ آثار الماضي وبمعنى أوضح رغبة فصيحة بالانقطاع عن الشخص الآخر ففي حال حبيبك السابق لم يتحمّل فكرة الاستغناء عنك على حساباته على الانترنت من فايسبوك وتويتر فهذا إن كان يدلّ على شيء، فإنه يدلّ على أنّه لا يريد لهذه القصّة أن تنتهي.