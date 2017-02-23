خطة أمريكية لتسريع القضاء على “داعش”

صرح المتحدث باسم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جون دوريان الأربعاء 22 فبراير/شباط، بأن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط أعدت خطة لتسريع القضاء على “داعش”.

وقال دوريان من بغداد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: “نحن نتوقع أن القرار سيتخذ ويعلن من واشنطن”.

وأوضح دوريان بأن الخطة أعدها الجنرال جوزيف فوتيل قائد قوات التحالف، وقدمها إلى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ميتس، الذي بدوره يقوم بعرضها على الرئيس دونالد ترامب الذي كان أصدر تعليماته في وقت سابق، بوضع خطة جديدة للقضاء على “داعش”.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقودون ومنذ عام 2014، حملة ضد الإرهاب في العراق وسوريا، تركز في معظمها على الضربات الجوية.

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