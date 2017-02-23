تطور لافت.. العليا للمفاوضات تدعو للقاء مباشر بالوفد السوري الحكومي

في تطور لافت دعت العليا للمفاوضات المعارضة إلى عقد مباحثات مباشرة مع وفد الدولة السورية في جنيف، عشية بدء محادثات السلام في العاصمة السويسرية.

وقال المتحدث باسم الهيئة المدعو سالم المسلط إن وفد المعارضة “لا يود أن تكون هذه الجولة من المحادثات مثل سابقتها”، في إشارة إلى جنيف 1و2و3، التي انتهت آخر جولاتها في نيسان (أبريل) العام الماضي دون أن تسفر عن شيء.

وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا قد كشف أن الخميس، اليوم الأول للمفاوضات سيشهد “اجتماعات ثنائية”، وقال إنه “لا يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

