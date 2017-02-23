“بعبدا” تنفي

جَددت دوائر بعبدا نفيَها الحديث عن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيه رسالة إلى مجلس النواب لحضّه على وضع قانون انتخاب جديد وتخصيص جلسات لهذه الغاية.

وقالت لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ تكرار الحديث عن هذه الخطوة لا يعدو كونه إشارة من وقتٍ لآخر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، والحديث عنها لا يعدو كونه تذكيراً بها، ومن باب التكهّنات”.

وأوضحت أن الرئيس عون يرى أنّ هناك ما يكفي من الوقت لمقاربة صيغة جديدة لقانون الانتخاب، وهو يَعمل من أجل هذه الخطوة ليل نهار ولن يوفّر وسيلة.

وكرّرت أنّ “الحديث عن هذه الخطوة مستبعَد في الوقت الراهن وأنّ الرئيس لم يفقد الأمل بعد في تجاوبِ جميع المسؤولين مع رغبته هذه، فليس هناك من يجرؤ على رفضها أو التشكيك بها”.

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