بالصور: التحالف الدولي “يثقف” داعش!

تحول طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وسيلة إعلامية تثقيفية، تستهدف أهالي مدينة الرقة وريفها الخاضع لسيطرة تنظيم داعش الارهابي.

حيث ألقت طائرات التحالف منشورين تحتوي أخبارًا محلية تركز على العمليات العسكرية في المنطقة الشرقية، وأخرى تسلط الضوء على مناطق أثرية في سوريا.

ركز المنشور الأول على الاهمية التاريخية لمدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وما أعمله تنظيم داعش فيها من تدمير لبعض منشآتها وأوابدها الأثرية.

المنشور الثاني، ركز على أخبار المنطقة الشرقية، حيث احتوى على أخبار سير العمليات العسكرية ضد التنظيم في المنطقة، مبيناً كيف أنه يتقهقر في العديد من المناطق.

كذلك سلط المنشور الضوء على أخبار سورية ميدانية، منها تبادل الأسرى بين الدولة السورية والميليشيات المسلحة قبل أيام.

ويأتي هذا النهج الجديد، في ظل اعتماد داعش أسلوب التعتيم الإعلامي الممنهج على الأهالي، من خلال منع تركيب اللواقط الفضائية، والحد من مقاهي الإنترنت في مناطقه.

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