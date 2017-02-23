“المستقبل” ينفي “التعطيل”

نفت مصادر رفيعة في “تيار المستقبل” عبر صحيفة “الأخبار” أن “يكون التيار يعطّل إمكان التوصل إلى قانون للانتخابات”،لافتة إلى “أننا كنا قد توصلنا إلى اتفاق في اللجنة الرباعية حول القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، وكان لا يزال هناك خلاف بسيط حول مقعد أو مقعدين، لكننا تفاجأنا بتراجع حزب الله”.

وأكدت مصادر التيار أنه “لا يُمكن لحزب الله أن يخيّرنا بين النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة أو النسبية في دوائر مشروع قانون حكومة نجيب ميقاتي”، مشيرة إلى “أننا لسنا نحن من يعطّل، وكنا قد وافقنا على صيغة قانون one man multiple vote، كذلك الصيغة المختلطة، لذا لا يُمكن أحداً أن يتهمنا بأننا نحن من نطيّر الصيغ”.

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