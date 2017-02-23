زيارة “غير عادية” لجنرال أمريكي إلى لبنان

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” إلى زيارة غير عادية لقائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتي إلى لبنان مطلعَ الأسبوع المقبل على رأس وفد من الجنرالات الكبار في الجيش الأميركي المكلفين مختلف وجوه التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي وبرامج المساعدات والهبات والتي تمّ إرساؤها حسب الحاجات التي حددتها قيادة الجيش اللبناني وفق الخطة الخمسية الجاري تنفيذها منذ العام 2013.

وأوضحت أن الوفد سيَبحث في انعكاسات الحرب السورية على لبنان والمنطقة، وفي التطورات على الحدود اللبنانية ـ السورية حيث يواجه الجيش المجموعات الإرهابية المسلحة، وفي تعزيز قدراته بما يحتاجه من أسلحة تؤهله للمواجهة الصعبة في المناطق الشاسعة الوعرة، كذلك بالنسبة إلى المواجهة مع الإرهاب التي تخطت حدود لبنان والمنطقة إلى العالم.

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