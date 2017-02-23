تعقيدات بالموازنة !

كشفت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أن الأجواء إيجابية رغم استمرار الخلاف حول مقاربة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، مضيفةً أنّ النقاشات موضوعية وصحّية لكنّها تستغرق وقتاً.

واستبعدت أن يتمّ الاتفاق على الموازنة خلال هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع المقبل “نظراً لتشعّبِ المواد ووجود تعقيدات ستحتاج إلى وقتٍ لفَكفكتها”.

وعليه، اتّفق رئيس الحكومة سعد الحريري و وزير المال علي حسن خليل قبل الجلسة، كما علمت “الجمهورية”، على أن يبدأ خليل اجتماعات ولقاءات جانبية مع كلّ الافرقاء بهدفِ تسهيل النقاش وكسباً للوقت.

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