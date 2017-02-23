‏في لفتة وفاء.. نجوى كرم تضيء الشموع لمصفف شعرها !

طلبت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم من متابعيها أمس، أن يجتمعو معها على موقع تويتر في الرابعة مساءاً لإضاءة الشموع، والدعاء لمصفف الشعر “غصين عُبيد” بالشفاء والعودة سالماً إلى عائلته وأهله.

وقد لبّى جمهور شمس الأغنية النداء، وبالفعل ما إن حلّت الساعة الرابعة حتى تحول تويتر إلى منبرٍ للشموع والدعاء، وأعادت شمس الأغنية نشر بعض التغريدات المختلفة بإختلاف الديانات والطوائف لمتابعيها من كافة الدول، والتي توحّدت كلها بالدعاء على نية شفائه.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجمع فيها شمس الأغنية نجوى كرم، متابعيها على تويتر، للصلاة أو الدعاء لأسباب عدة، وهي المعروفة بلفتاتها الإنسانية، وبوفائها لكل من حولها والوقوف معهم في السرّاء والضرّاء.

الكاتب-نجوى نيوز

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