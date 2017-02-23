العراق يزود مصر بمليون برميل نفط شهريا

وقعت العراق اتفاقا مع مصر تقوم بموجبه بتزويدها بنحو مليون برميل من النفط الخام شهريا، ابتداء من شهر مارس/آذار المقبل.

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية، الخميس 23 فبراير/شباط، عن حبيب محمد هادي، سفير العراق لدى القاهرة، قوله إن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” انتهت من توقيع عقد إمداد مصر بالنفط وأرسلته لوزارة البترول المصرية لإقراره.

وأضاف السفير العراقي أن من المنتظر وصول الشحنة الأولى المقدرة بمليون برميل شهريا مطلع الشهر المقبل إلى مصر.

وأشار إلى أنه سيجري إنشاء خزانات عملاقة لتخزين النفط العراقي لتأخذ مصر احتياجاتها من النفط ويصدر المتبقي إلى الأسواق العالمية، وذلك في إطار مشروع لمد خطي أنابيب للنفط والغاز من حقول البصرة عبر الأردن.

وكان طارق الحديدي، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، قال، في 14 فبراير/شباط، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق على استيراد النفط الخام من العراق وتتطلع لإبرام صفقات مماثلة مع دول أخرى.

وتبحث مصر عن مصادر إضافية لاستيراد الخام، بعدما أوقفت “أرامكو” السعودية شحنات المنتجات النفطية إلى مصر العام الماضي، ولم تذكر الشركة السعودية السبب وراء وقف الاتفاق.

وتحولت مصر إلى السوق الفورية، في الأشهر الماضية لتعويض النقص، حيث لجأت إلى العراق بحثا عن حل طويل الأجل لتعويض النقص.

وأعلنت هيئة البترول، الشهر الماضي، أنها تسعى لشراء ما يصل إلى 1.012 مليون طن من زيت الغاز، تسليم فبراير/شباط ومارس/آذار، مقارنة مع نحو 200 ألف طن من زيت الغاز شهريا قبل توقف شحنات “أرامكو”.

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