سوريا: 1270 قرية وبلدة انضمت إلى الهدنة

أعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا عن ارتفاع عدد القرى والبلدات التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار في البلاد إلى 1270.

وأكد المركز، في بيان نشر يوم 22 فبراير/شباط، أن القوات الحكومية السورية استعادت السيطرة على 55 قرية، وحررت نحو 1830 كيلومترا مربعا من الأراضي من قبضة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي منذ أول يناير/كانون الثاني 2017.

وجاء في البيان أن الممثلين عن روسيا في اللجنة الروسية التركية المشتركة الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا رصدوا خلال الساعات الـ24 الماضية 9 انتهاكات للهدنة بينها 5 في ريف اللاذقية، و4 في ريف حماة.

وأضاف البيان أن الممثلين الأتراك رصدوا 15 حالة لانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا، بينها 4 في ريف دمشق، و4 في ريف حماة، و5 في درعا، و2 في إدلب، غير أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لم يؤكد هذه المعطيات بعد أن أجرى التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

مركز حميميم يوصل مزيدا من المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا

وأكد مركز حميميم أنه مستمر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان سوريا، حيث أجرى 7 حملات إنسانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حلب (6) وحمص (1)، تم في إطارها إيصال طنين من المساعدات الإنسانية لـ3460 شخصا.

وأوضح البيان أنه تم توزيع 3000 وجبة غذاء ساخنة لسكان أحياء الصاخور، والسكري، والمعادي، وحلب القديمة، والشيخ مقصود في حلب، فيما تم توزيع أكثر من 300 حصة غذائية، و40 علبة قرطاسية، و120 لعبة للأطفال في حي بابا عمرو في مدينة حمص.

وتابع البيان أن طائرات شحن روسية قامت بعملية إنزال 20.5 طن من المساعدات الإنسانية الأممية، التي تلقتها السلطات السورية في وقت سابق، إلى مناطق بمدينة دير الزور السورية.

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