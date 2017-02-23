دستور سوري جديد باقتراح من مجموعة القاهرة

قال منسق “منصة القاهرة” للمعارضة السورية جهاد المقدسي، إن مجموعة القاهرة وضعت مقترحاتها لدستور سوريا الجديد، وأنها مستعدة لمناقشته خلال المحادثات السورية التي ستبدأ يوم 23 شباط/فبراير 2017 في جنيف، مع غيرهم من المشاركين.

وأضاف مقدسي، “لدينا مقترحاتنا الخاصة، وثيقة القاهرة. هناك المزيد من التوصيات. سيتم إنشاء مجموعة عمل للنظر في المقترحات المتعلقة بالدستور، لدينا موقفنا حول عدد من المواضيع. على سبيل المثال، تعريف الدولة، وإعادة توزيع السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهلم جرا. وأيضا إعادة توزيع سلطات الرئيس”.

ومن المتوقع أن تبدأ محادثات جنيف، اليوم 23 شباط/فبراير 2017، وأن تشهد محادثاتها مناقشات وضع دستور جديد لسوريا.

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