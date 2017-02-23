في درعا .. داعش مستمر بـ‘‘جز‘‘ رأس ‘‘الحرّ‘‘

مازالت معارك “الطحن” الدائرة في غرب مينة درعا بين تنظيم داعش الإرهابي من جهة، وفصائل إرهابية أخرى تُطلق على نفسها اسم “الجيش الحر” من جهة أخرى، والتي أودت بحياة المئات من الطرفين، في المعارك التي أكملت أسبوعها الأول.

وقتل كحصيلة أولية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 136 إرهابي معظمهم من مقاتلي الفصائل الإسلامية في درعا.

وتتزامن الاشتباكات الدائرة بين الفصائل الإرهابية وتنظيم داعش، مع صد الجيش العربي السوري سلسلة هجمات على أحياء “المنشية” و”درعا البلد”، كانت تهدف للسيطرة على المدينة التي مازال الجيش العربي السوري يمسك بكامل مفاصلها، في وقت حقق الجيش عدة تقدّمات جنوب حي المنشية، في طريقه لاستعادة عدّة كتل بنائية كانت الميليشيات الإرهابية تقدّمت إليها، حيث كانت هذه الكُتل عبارة عن خط “نار” من قبل “معركة الموت ولا المذلة” التي أطلقتها الفصائل الإرهابية تحت قيادة غرفة “البنيان الرصوص” التابعة لـ”غرفة الموك” الاستخباراتية في الأردن.

ما يسمّى “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الذي يُدار من لندن، أقر بأن المعارك التي أوقعت أكثر من 132 قتيلاً منذ الاثنين، دارت بين إرهابيي “جيش خالد بن الوليد” وهو تنظيم بايع تنظيم “داعش” عام 2016، ونحو عشرة من الفصائل الإسلامية المتطرفة بينها “جيش الإسلام” و”حركة أحرار الشام” التي تتمتع بنفوذ كبير في المنطقة، وتعتبر “جبهة النصرة” مرجعيّتها العقائدية والدينية.

يُشار إلى أن المعارك بدات بهجوم مفاجىء شنّه داعش على إرهابيي الريف الغربي لمحافظة درعا القريبة من الحدود الأردنية. حيث تمكن تنظيم “خالد بن الوليد” المبايع لداعش، الذي أعلن تشكيله في أيار/مايو الماضي، من السيطرة على ثلاث بلدات بينها سحم الجولان، كما سيطر على تلة استراتيجية تشرف على نوى، أبرز البلدات التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية في درعا. حيث يهدف داعش من هجومه هذا، السيطرة على هذا المثلث الاستراتيجي بين درعا والأردن والجولان.

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