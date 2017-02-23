كيف ردت كارداشيان على نشر فيلم جنسي جديد لها ؟

بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت بالموضوع نفت النجمة العالمية كيم كارداشيان قيامها بتصوير فيديو جنسي جديد لها.

وأكدت كارداشيان حسبما جاء بموقع ديلي ميل أن ما يتم تداوله على الإنترنت هو نفسه الفيديو القديم الذي جمعها بحبيبها السابق راي عام 2003 وتم نشره عام 2007.

وأضاف الموقع أن كيم كارداشيان قبلت بمبلغ 5 ملايين دولار كتسوية لتتنازل عن القضية التي رفعتها ضد الشركة التي نشرت هذا الفيديو بدون موافقتها.

يذكر أن العديد من الوسائل الإعلامية تحدثت عن وجود فيديو مسرب يظهر كيم كارداشيان وهي ترتدي ملابس نوم وتتواجد على السرير وأنه جزء من فيديو جنسي جديد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

