بالفيديو: لحظة تفجير داعشي لنفسه بالخطأ .. شاهد ماذا حدث!

حسب الـ”دايلي ميل” البريطانية، فقد سجل هذا الفيديو قرب مدينة الرقة السورية التي يتمركز بها عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وأهم معاقله، حيث يتواصل القتال للسيطرة على المدن المهمة بالمنطقة.

ووفقاً لوكالة “قاسيون” للأنباء، يُظهر الفيديو عنصرًا داعشيًا يُفجر نفسه قرب نقطة تجمع لعناصر من قوات تابعة للأكراد في ريف الرقة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية جنود أمام مبنى، وهم يتحركون خلف دبابة، ربما بعد تحذير واضح بوجود عدو. ثم يظهر الانتحاري فجأة على مسافة قريبة، وفي جزء من الثانية تنفجر قنبلته.

لكن بعدما يخلو المشهد من الدخان، يتضح أن المفجر لم يقتل أحدًا معه، ولا يزال جنود المعارضة واقفين في أماكنهم.