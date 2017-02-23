3 بلدان لن تزورها علم الدين خلال فترة حملها !

في تصريح جديد له ومن أجل جماية زوجته الحامل كشف النجم العالمي جورج كلوني عن أنه سيتجنب السفر هو وزوجته أمل علم الدين للبلدان غير المرحب بهما فيها، كما البلدان التي تمر بأوضاع سياسية غير مستقرة.

وقال كلوني وفقاً لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لن أذهب لجنوب السودان أو الكونغو، أما أمل فلن تذهب للعراق طيلة فترة حملها، فأمل سوف تتجنب الاماكن غير المرحب بأن تكون متواجدة بها”.

وأكد كلوني البالغ من العمر 50 عاماً أن ذلك القرار جاء نتيجة مسؤولية طفليهما المنتظر ان تضعهما أمل علم الدين أوائل فصل الصيف المقبل.

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