3 قرارات إتهامية.. بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية.

اتهم في القرار الأول السوري عبد الناصر الشيخ في جرم الانتماء إلى “داعش” في بلدة تل كلخ والقيام بأعمال إرهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني الفلسطيني مجاهد دهشة في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في محلة التعمير مخيم عين الحلوة ومحاولة قتل عسكريين سندا الى المواد 335 و549/201 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث السوري علي حسين العلي في جرم الانتماء إلى الجيش السوري الحر والقتال ضد الجيش السوري في سوريا وتحريض آخرين على القتال مثله، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 وهي عينها معطوفة ايضا على المادة 319 عقوبات و72 اسلحة.

وأحال صوان المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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