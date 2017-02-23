جون ماكين في سوريا!

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السيناتور الأمريكي الذي يشغل منصب عضو لجنة الخدمات العسكرية جون ماكين قام بزيارة سرية إلى سوريا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، للقاء قادة عسكريين أمريكيين وآخرين أكراد في مدينة عين العرب الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي زيارة ماكين إلى سوريا بالتزامن مع بحث الإدارة الأمريكية الجديدة خطة لقتال تنظيم داعش في سوريا بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب قد طلب من القادة العسكريين الأمريكيين تقديم خطة لهزيمة التنظيم يتوجب تسليمها قبل نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة أن السيناتور الجمهوري، زار أنقرة والتقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان قد طلب من ترامب إشراك تركيا في عملية الرقة المرتقبة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تطورات بحث معركة الرقة في واشنطن، قولهم إنه “سيكون صعباً للغاية، إن لم يكن مستحيلاً، أن نبدأ عملاً عسكرياً ضد داعش في الرقة خلال الشهرين الجاريين، دون إشراك القوات الكردية” بحسب المصدر.

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